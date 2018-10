Na morskom dne našli trosky lietadla i osobné veci pasažierov

Vo vchode do pobočky FSB v Archangeľsku sa vyhodil muž do vzduchu

Vo vchode do sídla pobočky ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) v Archangeľsku sa v stredu vyhodil do vzduchu muž, ktorý utrpel smrteľné zranenia. Oznámil to ruský Národný protiteroristický výbor.