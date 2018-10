Protest „Nie sme neviditeľní!“ upozorňuje na problematiku ľudí žijúcich na ulici

Mimovládna organizácia STOPA Slovensko v spolupráci s OZ PRIMA organizuje 8.Novembra 2018 na Primaciálnom námestí zhromaždenie s cieľom poukázať na nezáujem štátu o ľudí žijúcich v riziku bezdomovectva. Prostredníctvom aktivizačných fotografií a sloganu „Nie sme neviditeľní" sa v rámci kampane The European end street homelessness snaží upozorniť na problematiku ľudí žijúcich na ulici.

Zhromaždenie „Nie sme neviditeľní" je súčasťou kampane „The European End Street Homelessness Bratislava“. Jej cieľom je pripomenúť politikom, zástupcom miest, samospráv a cirkvi, že na Slovensku je mnoho ľudí, ktorí sa z rôznych príčin ocitli na ulici. Nielen títo ľudia, ale aj organizácie venujúce sa bezdomovectvu, sú pre mocných tohto štátu neviditeľní. Našou povinnosťou je na tento stav upozorňovať. 8.Novembra od 16:30 do 18:00 budeme apelovať na vládu, aby konečne zadefinovala človeka bez domova do legislatívy a zároveň, aby zakotvila nové sociálne služby, a to nie len pre ľudí bez domova. Podpora tejto aktivity prebehne aj v rôznych mestách Európy, ako prejav solidarity a apelu. Slovami riaditeľa STOPY Slovensko, Pavla Sabelu: „Už je na čase, aby sme prestali byť ticho. Nesmieme byť neviditeľní."

Podujatie taktiež podporujú viaceré slovenské mimovládne organizácie (MVO), zahraničné MVO napríklad zo Španielska, UK a Asociácia HOPE Homeless People.