Video: Muž chcel vyplašiť mačku, karma ho okamžite potrestala

Keď tomuto mužovi vyliezla na čelné sklo auta mačka, nebol z toho veľmi nadšený, no jeho akcia vyvolala okamžitú reakciu v jeho neprospech. Najprv do mačky za sklom iba klepol, no potom do kopu vložil viac sily, čo malo za následok nepeknú prasklinu na čelnom skle.

Pozrite si tiež video: Agresívna mačka neznáša flautu

Svojim hlúpym konaním dokonca prekvapil aj samotnú mačku, ktorá ostala prekvapene pozerať na prasklinu. Muž tak dostal poučenie, že ak chce odohnať mačku z auta, je lepšie vystúpiť a trochu jej pomôcť, ako do nej kopať cez sklo.

Video: Muž chcel zahnať mačku, no namiesto toho si rozbil sklo