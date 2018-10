Nick Mason, bubeník kapely Pink Floyd, plánuje v roku 2019 americké turné

Jeho skupina Saucerful of Secrets zahrá niektoré klasické songy od Pink Floyd, ale netreba očakávať hity ako Comfortably Numb alebo Another Brick in the Wall.

Namiesto toho načrie hlbšie do histórie kapely a ponúkne piesne, ktoré v Amerike buď nikdy naživo nezazneli, alebo veľmi dávno. Jeho súčasná skupina zahrá skladby ešte spred legendárneho albumu Dark Side of the Moon, ktorý vyšiel v roku 1973.

Názov Masonovej novej skupiny sa zhoduje z názvom albumu A Saucerful of Secrets z roku 1968. Medzi skladbami, s ktorými vystúpi, budú napríklad See Emily Play, Arnold Layne, The Nile Song či Bike.

Mason (74) je jediným členom kapely Pink Floyd, ktorý hral na všetkých jej štúdiových albumoch, pripomína agentúra AP.