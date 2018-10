Babiš: Česká vláda uprednostňuje zavedenie zimného času

Český premiér Andrej Babiš to povedal v stredu po rokovaní vlády.

„Z vyjadrení členov vlády som pochopil, a aj ja zastávam ten názor, že by sme mali mať ten zimný,“ cituje Babiša spravodajský server Novinky.cz.

Podľa premiéra na to existuje viacero praktických dôvodov, z ktorých spomenul problémy so zaspávaním detí v letných mesiacoch.

„Keď máte malé deti, a ja mám vnučky, a slnko (v lete) zapadá po 21. hodine, tak deti hovoria, že je svetlo a nechce sa im spať,“ konštatoval Babiš s tým, že k ponechaniu astronomického času sa prikláňajú aj odborníci.

Následne sa odvolal na Pavla Suchana z Astronomického ústavu Akadémie vied ČR, podľa ktorého je jednou z nesporných výhod stredoeurópskeho času (SEČ) jeho súmernosť k svetlu i k tme, „keď je pravé poludnie skutočne na poludnie a najväčšia tma okolo polnoci“.

Európska komisia navrhla ukončiť striedanie letného a zimného času od apríla 2019. Podľa Babiša zatiaľ nie je jasné, ako sa bude o tomto návrhu ďalej diskutovať, avšak možno očakávať, že vzhľadom na rozdielne názory jednotlivých štátov sa uvedený termín posunie.

Zavedenie zimného času by okrem iného znamenalo, že v letných mesiacoch by sa stmievalo o hodinu skôr a východ slnka by nastával už pred štvrtou hodinou.