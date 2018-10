Pellegrini: V Martine vznikli základy súčasnej samostatnej SR

Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) to uviedol v príhovore počas slávnostného programu k 100. výročiu prijatia Deklarácie slovenského národa a vzniku ČSR.

„Osobnostiam, ktoré sa o to pričinili, patrí náš veľký rešpekt a veľká vďaka,“ zdôraznil premiér. „Boli to ľudia, ktorí chceli slúžiť slovenskému národu. Bez ich politickej odvahy a ochoty bojovať by sme tu dnes nestáli,“ dodal. I preto je podľa neho nevyhnutné, aby osobnosti, ktoré sa pričinili o prijatie Deklarácie slovenského národa, boli považované za historických hrdinov s patrične preukazovanou úctou. To isté platí podľa Pellegriniho aj o samotnej slovenskej štátnosti. „Buďme my Slováci hrdí na vlastný štát, nepovažujme jeho vznik za historickú samozrejmosť, berme to ako vzácnosť, ktorú si musíme navždy chrániť, brániť a ďakovať za ňu,“ zdôraznil.

Pellegrini je presvedčený, že odkaz Martinskej deklarácie má aj iný, pre súčasnosť nemenej podstatný kontext. „Musíme si uvedomiť, že môžeme mať akýkoľvek politický projekt či ideu, ak nezískame podporu verejnosti, nemôže sa nám tento projekt podariť,“ upozornil. „Svet sa mení, prichádzajú nové výzvy. Bez spoločného zomknutia sa pre štát a národ a jeho budúcnosť sa nikdy nepohneme ďalej,“ vyhlásil. Vyzval k ukončeniu politických hádok, ktoré prerastajú do nevraživosti a z vecnej roviny sa presúvajú do medziľudských konfliktov. „Toto nie je cesta pre Slovensko a náš národ,“ zdôraznil premiér.

Martin je v utorok centrom celoslovenských osláv 100. výročia prijatia Deklarácie slovenského národa (30. októbra 1918), ktorou sa Slováci prihlásili k samourčovaciemu právu česko-slovenského národa, čím vyjadrili požiadavku vytvorenia spoločného štátu. Zároveň ustanovili Slovenskú národnú radu (SNR) ako jediný orgán, oprávnený vystupovať v mene slovenského národa.

Slávnosť, na ktorej sa zúčastňujú najvyšší predstavitelia SR i ČR, nadväzuje na víkendové podujatia (27. - 28. 10.), ktoré si v českých i slovenských mestách a obciach pripomenuli 100. výročie vzniku ČSR, prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Súčasťou oficiálnych osláv je okrem programu v Martine i večerný galakoncert Slovensko v srdci Európy v Ružomberku.