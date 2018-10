Nesrovnal: Ľudia mi hovoria, že konečne môžu byť na Bratislavu hrdí

Bilancii predchádzajúceho obdobia i náhľadu na najbližšiu budúcnosť Bratislavy sa venoval v spravodajskej televízii Tablet.TV a októbrovej časti relácie Hlavné mesto.

Nesrovnal je presvedčený, že mesto sa v posledných rokoch dokázalo skokovo pohnúť dopredu vo všetkých kľúčových oblastiach. Potvrdzuje si to priamo medzi obyvateľmi mesta, od ktorých dostáva podľa vlastných slov pozitívnu spätnú väzbu. „Ľudia si uvedomujú, že Bratislava zažila veľkú zmenu, hovoria mi, že konečne môžu byť na svoje mesto hrdí,“ povedal primátor v Tablet.TV.

Priaznivé obdobie dokumentuje Nesrovnal okrem vynovených ciest či revitalizovaných verejných priestranstiev aj finančnou kondíciou mesta. „Je najlepšia v novodobej histórii,“ zdôraznil, poukazujúc zároveň na to, že dobré ekonomické čísla sa podarilo dosiahnuť aj pri masívnych investíciách a opatreniach na zníženie dlhu. „Výrazne sme znížili náklady na dlhovú službu, kým v roku 2014 sme na úrokoch platili 1,8 milióna, teraz je to len približne 650.000 eur,“ informoval Nesrovnal. Pripomenul v tejto súvislosti v médiách rezonujúcu zmenu splatnosti bezúročnej desaťmiliónovej pôžičky od štátu. „Posunutie termínu splatnosti, ako prejav dôvery v dobré a zodpovedné hospodárenie mesta, sa síce krátkodobo administratívne prejaví v rozpočtových záväzkoch, no zároveň umožní nižšie splátky a tak i ďalšie prepotrebné investície do infraštruktúry v meste,“ uviedol Nesrovnal. „Ak chceme, aby sa naše mesto rozvíjalo, nemôžeme prestať do neho investovať,“ dodal.

Najväčšie výzvy Bratislavy do najbližších rokov sú podľa Nesrovnala spojené najmä s dopravou a mobilitou. „Je to vzájomne prepojený systém, ku ktorému je potrebné pristupovať komplexne, nestačí vyriešiť jednu oblasť,“ upozornil. Posilnenie koľajovej dopravy preto musí podľa neho sprevádzať i znovuzrodenie Filiálky ako novej hlavnej stanice, modernizáciu električkových tratí je potrebné zasa spojiť s rozširovaním tejto dopravy do ďalších častí hlavného mesta, konkretizuje pritom najmä jeho juhovýchodnú časť. „Práve odtiaľ vstupuje dennodenne do Bratislavy najviac ľudí,“ pripomenul. Za nevyhnutné považuje zaviesť do praxe celomestskú parkovaciu politiku, netají ani ambíciu ďalšej modernizácie vozového parku MHD.

Výzvu pre mesto predstavuje podľa Nesrovnala i posilnenie sociálnych služieb, zvýšenie kapacít v zariadeniach pre seniorov či predškolákov. Rád by videl ďalší rozvoj kultúry, iniciuje preto aj vznik stálej mestskej divadelnej scény.

Rovnako by sa malo hlavné mesto podľa súčasného primátora naďalej uchádzať o zefektívnenie systému samosprávy na svojom území, kde sa v súčasnosti stretávajú štyri úrovne kompetencií – mestských častí, magistrátu hlavného mesta, samosprávneho kraja a štátu. „Práve to bráni prijímať rýchle a efektívne opatrenia v situáciách, na ktoré je v dynamickom vývoji súčasnosti potrebné reagovať flexibilne,“ upozornil Nesrovnal.