Video: Aké sú skutočné účinky chloroformu? Tento muž si to vyskúšal na vlastnej koži

O chloroforme ste už určite počuli aj vy. Látka, ktorá nesie pôvodný názov trichlórmetán, sa v akčných filmoch a trileroch používa na rýchle uspanie obete. Ničomník jednoducho priloží látku napustenú bezfarebnou tekutinou obeti k ústam, a tá v momente upadne do bezvedomia.

Do akej miery sa filmové stvárnenie nebezpečnej tekutiny zhoduje s jej reálnymi účinkami? To vám predvedie tento Rus, ktorého si už na YouTube stihli pozrieť stovky ľudí. Muž si jednoducho priloží vatový tampón s chloroformom k nosu, vdýchne, a povie: „No vidíte, nič sa nedeje!“ Tieto slová sú zároveň to posledné, čo stihol povedať predtým, ako odpadol.

Podobné kúsky doma určite neskúšajte!

Účinky chloroformu netreba podceniť