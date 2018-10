Video: Takto dokážete opraviť zlomený zub

Ak ste pri nehode prišli o zub, nestrácajte nádej, pretože váš úsmev vám vie navrátiť zubný lekár. Ak ste si vybitý zub našli, zubár vám vám ho dokáže vrátiť do pôvodného stavu. K stomatológovi však treba prísť čo najrýchlejšie a zub nesmie byť vysušený. Ak ste si vybili celý zub, mali by ste si ho dať naspäť do úst do prirodzeného prostredia medzi sliny, alebo ho doniesť v mlieku. Replantovať zub je možné len vtedy, ak sa vybije s koreňom.

Ak ide o úlomok zubu, ten sa dá nalepiť. Úlomok stačí doniesť vo vreckovke, vlhkosť vzduchu tu nezohráva úlohu tak ako pri celom zube. No ak ste prišli o časť zubu a neviete ju nájsť, zubný lekár vám musí vyrobiť novú zo špeciálneho materiálu. Celý tento proces si obnovy zlomeného zubu si môžete pozrieť vo videu.

