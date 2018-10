Viackrát súdne trestanému mužovi hrozí za týranie družky doživotie

Doživotný trest odňatia slobody hrozí v zmysle trestného zákona bývalému klientovi útulku v Handlovej Jaroslavovi P. Prokuratúra ho viní zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby, v minulosti ho však už súdy odsúdili na niekoľko rokov za vraždu a ublíženie na zdraví.

Prípadom Jaroslava P. sa v pondelok zaoberal senát Okresného súdu (OS) v Prievidzi. Podľa obžaloby mal v presne nezistenom čase od júla 2017 do marca tohto roka v útulku pre rodiny v Handlovej sústavne týrať svoju družku, mal ju biť a vyhrážať sa jej, že ju zabije. Biť ju mal i pred domom jej rodičov. Svojím konaním mal družke spôsobovať psychické i fyzické utrpenie.

Na súde k okolnostiam prípadu v pondelok vypovedala sociálna pracovníčka i riaditeľka útulku, ako i rodičia poškodenej ženy, ktorú mal podľa obžaloby týrať. „Je mi to nesmierne ľúto, že sa niečo takéto udialo a došlo k ohrozeniu na živote našej klientky, ale my ako sociálni pracovníci nemáme šancu byť s každým naším klientom 24 hodín denne. Klienti majú voľný pohyb, my nie sme schopní ustrážiť každého 24 hodín denne,“ povedala po pojednávaní riaditeľka útulku Viera Mrázová. Ku skutkom sa podľa svojich slov nechce vyjadrovať, kým sa neskončí súd, obžalovaný sa však podľa nej snažil počas pobytu v zariadení zaradiť medzi klientov, pracoval a klientka má zase strach a videla ju, keď bola dobitá.

„Cíti sa byť nevinný, nespravil to, netýral ju,“ vyhlásil obhajca obžalovaného Ján Kokinda.

Hlavné pojednávanie s obžalovaným, ktorý je stíhaný väzobne, odročil senát na 12. decembra.

Muž bol v minulosti šesťkrát súdne trestaný, pričom mu súdy doposiaľ právoplatne uložili nepodmienečné tresty v celkovej výmere viac ako 30 rokov odňatia slobody. „Ťažko povedať, do človeka nevidíme, každému treba dať šancu, ale ak možno má niekto povahovo také sklony, v tom prípade je naozaj lepšie ochrániť všetkých ostatných okolo,“ dodala v tejto súvislosti Mrázová.