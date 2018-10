Pri tragickej nehode v Košiciach prišla o život vodička

Polícia v Košiciach začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a prečin ublíženia na zdraví v súvislosti s dopravnou nehodou, ku ktorej došlo včera o 07,37 h medzi MČ Košice Barca a obcou Valaliky. Info.sk o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.

Podľa doterajších zistení 55-ročný vodič z okresu Košice okolie viedol vozidlo zn. Škoda Octavia do MČ Barca, pričom za doposiaľ nezistených okolností prešiel do protismeru, kde narazil do vozidla zn. Daewoo, ktoré viedla 42-ročná vodička z okresu Košice okolie.

"Pri dopravnej nehode vodička utrpela ťažké zranenia, ktorým, žiaľ, po prevoze do nemocnice podľahla. Vo vozidle Škoda Octavia, podľa predbežných lekárskych správ, jedna spolujazdkyňa sa zranila ľahko a druhá utrpela ťažké zranenia. Škody na vozidlách boli predbežne vyčíslené na 5.500 eur," uviedla Mésarová.