Video: Donald Trump dostal do ruky dáždnik. Neuveríte, čo s ním robil

Prezident Spojených štátov amerických Donald Trump je známy svojimi neobvyklými zvykmi a spôsobmi. Často verejnosť prekvapuje svojim správaním a príkladom je aj toto video, ktoré prezidenta zachytáva, ako sa snaží nastúpiť do lietadla Air Force One s dáždnikom.

Kým obvykle za prezidenta drží dáždnik jeho osobná stráž, tentoraz sa s ním Donald Trump musel popasovať sám. Otvorený dáždnik začal za sebou ťahať do lietadla a keď zistil, že to pravdepodobne nepôjde, nechal ho ležať pred dverami.

Video: Ľudia upodozrievajú Trumpa, že nevie, ako funguje dáždnik

look at this fucking psychopath pic.twitter.com/fDwWiXcJlr