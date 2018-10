Pellegrini by chcel, aby sa menej žilo v nostalgii a venovalo sa budúcnosti

Počas osláv 100. výročia vzniku Československa v sobotu v Prahe poznamenal, "že si pamätáme svoju históriu, ale mali by sme sa venovať budúcnosti". Tá je podľa jeho slov "pre nás veľmi pozitívna".

„O tom, ako to bolo, prečo to bolo, to nech sa už rieši na odborných historických konferenciách, nech sa tým už nezaťažujú naši občania,“ poznamenal slovenský premiér. Pripomenul, že pre neho i českého premiéra Andreja Babiša je to symbolické obdobie, pretože obidvaja mali možnosť časť života prežiť v spoločnom štáte a teraz sú obaja na čele dvoch samostatných štátov.

„Storočnicu vnímam ako moment, keď konečne po tisícročnej útrape a útlaku slovenského národa mal konečne šancu slovenský národ mať svoj vlastný štát. Nejakých 75 rokov s medzerami sme boli spolu s českými bratmi a teraz žijeme jeden úspešný 25-ročný príbeh samostatnej Slovenskej republiky,“ povedal Pellegrini. Ako doplnil, pevne verí, „že SR má pred sebou ešte skvelú budúcnosť“.

Pellegrini v príhovore v zrekonštruovanom Národnom múzeu v Prahe, ktoré bude verejnosti prístupné od nedele (28.10.), poznamenal, že je potrebné si vážiť spoločné česko-slovenské vzťahy.