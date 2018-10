Pellegrini: Asi si vyžiadam správu SIS o pozemkovej mafii pod Tatrami

V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy, v súvislosti s prezidentovou interpretáciou správy Slovenskej informačnej služby (SIS), to uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD). Prezidentovo konanie označil za rovnako nekorektné ako to, ak by existovala správa SIS o pôsobení pozemkovej mafie pod Tatrami a on by ju spájal s prezidentovou kauzou okolo pozemku vo Veľkom Slavkove.

Pellegrini reagoval na prezidentove poukazovanie na prepojenia vládneho kabinetu s mafiou, o ktorej mali podľa hlavy štátu hovoriť správy „tajných“. Pellegrini zdôraznil, že nič také sa v niekoľkých súhrnných správach nenachádza. „Tie správy, ktoré si prezident vyžiadal po smrti Jána Kuciaka, je ich tuším 12, pričom niektoré pochádzajú ešte z obdobia okolo roku 2000, hovoria o podozrení z nekalých praktík, možnom vydieraní, zneužití agrodotácií...Tento sumár správ označil pán prezident pompézne za informáciu o prepojení vlády na mafiu,“ skonštatoval Pellegrini.

Opýtal sa, či aj v súvislosti s piatkovým (26.10.) rozhodnutím súdu týkajúceho sa pozemkov vo Veľkom Slavkove, o ktoré sa Kiska sporil, má žiadať od SIS správu o podozreniach z existencie pozemkovej mafie v podtatranskej oblasti. „Ak dostanem v správe takéto sumárne informácie, že naozaj pod Tatrami pôsobili mafie, ktoré fiktívne prepisovali pozemky a potom ich predávali bonitným klientom, mám pompézne vyhlasovať o prepojení prezidenta na pozemkovú mafiu? Bolo by to fér?“ rečnícky sa opýtal premiér. Pripustil, že správu od SIS bude chcieť.

Prezidenta žiada, aby účelovo nedezinterpretoval a takýmoto spôsobom nezneužíval informácie, ktoré dostáva. „Trápi ma, že prezident neustále vytvára negatívny obraz SR, a to aj v zahraničí,“ skonštatoval Pellegrini. Rázne odmietol, že by vládu niekto riadil.