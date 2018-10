Video: Tieto zábery sú bez zvuku z dobrého dôvodu. Dojmú vás aj bez slov

Skupina škôlkarov v Tennessee predviedla nádherné gesto, keď sa naučili text piesne "Happy Birthday" v znakovej reči pre ich hluchého údržbára. Na jeho 60. narodeniny ho prekvapili dve učiteľky, školská sestrička a škôlkari a zaspievali mu pieseň, ktorú nemusíte ani počuť, aby vás reakcia Jamesa dojala.

Ako uvádzajú miestne médiá, James pracoval v Hickerson elementary school už 15 rokov. "Pán James čas od času učí deti znakovú reč, učí ich dobré spôsoby a ako zaobchádzať s inými ľuďmi," uviedol pre Fox17 riaditeľ školy Jimmy Anderson.

Video: Deti sa naučili text v znakovej reči

Our Kindergarten classes learned how to sign Happy Birthday for Mr. James' birthday today. He was so surprised! pic.twitter.com/OXQ3gDnpbh