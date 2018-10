Video: Dvaja komici rozplakali ženu na čerpacej stanici. Ich skutok dojal milióny

Vo svete, v ktorom postupne strácame empatiu, je skutočne vzácne vidieť prejavy súcitu na verejnosti. Občas však stačí málo, aby sme výrazne pomohli iným, ktorí sú v núdzi. Dobrým príkladom je toto virálne video, v ktorom sa dvaja muži rozhodli pomôcť žene na čerpacej stanici. Pri platení za benzín si všimli, že žena sa snaží nazbierať tie najmenšie drobné, aby mohla zaplatiť účet.

Pohľad na ňu ich doviedol k tomu, aby jej venovali nejaké peniaze. Prekvapená žena v reakcii na ich skutok začala plakať a priznala, že pred týždňom jej umrel manžel a teraz prežíva ťažké časy. Jeden z mužov Carlos Davis jej povedal, že si predsta musíme pomáhať a jeho gesto sa začalo rýchlo šíriť na sociálnych sieťach.

Video: Ďalší z príbehov, ktoré by sme mali medzi sebou zdieľať

This week on “I love you” saw a ladies put pennies in her gas stank. I love you pic.twitter.com/Sikekr10cf