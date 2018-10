2 spôsoby, ako spomaliť demenciu o 75%

Naslúchadlo a operácia šedého zákalu môžu spomaliť demenciu o 75%. Odhalili to nové štúdie publikované v časopisich PLOS ONE a Journal of the American Geriatrics Society. Schopnosť lepšie vidieť a počuť pomáha udržiavať dobrú pamäť a schopnosť myslieť u starších ľudí.

Spoluator štúdie Piers Dawes uvádza:

"Tieto štúdie zdôrazňujú, aké dôležité je prekonať bariéry, ktoré odopierajú ľuďom prístup k vizuálnym a sluchovým pomôckam. Nie je jasné, prečo problémy so sluchom a zrakom majú vplyv na pokles kognitívnych funkcií, ale predpokladám, že izolácia, stigma a následný nedostatok telesnej aktivity, ktoré súvisia s problémami so sluchom a zrakom, s tým môžu mať niečo spoločné. Existujú prekážky, ktoré by sme mali prekonať: ľudia nechcú nosiť sluchové pomôcky kvôli stigme, ktorá sa s ich nosením spája, alebo majú pocit, že zosilnenie nie je dostatočne dobré, alebo im to nie je pohodlné. Možnou cestou je skríning dospelých s cieľom lepšie identifikovať problémy so zrakom a sluchom."

Naslúchadlá by mali byť u ľudí populárnejšie

Dawes navrhuje, aby sa liečba zrakových a sluchových ochorení vykonávala mimo klinického prostredia na zníženie stigmy. Sluchové pomôcky by nemali byť vnímané ako znaky ochorenia:

"V dnešnej dobe prichádzajú sluchové pomôcky, ktoré môžu byť užitočné. Pomáhajú vám nielen so sluchom, ale dajú vám prístup k internetu a ďalším službám."

Tieto dve štúdie skúmali tisíce ľudí predtým a potom, ako dostali naslúchadlo a podstúpili operáciu šedého zákalu. Operácia šedého zákalu bola spojená so zlepšením myslenia o 50%, zatiaľ čo sluchové pomôcky boli spojené so zlepšením o 75%.

Prvý autor oboch štúdií Asri Maharani povedal: