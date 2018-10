Probiotiká: Kedy môžu uškodiť a aké sú riziká

Probiotiká patria medzi mimoriadne populárne doplnky stravy, o ktorých sa hovorí, že zlepšujú zdravie čriev, liečia kožné ochorenia a zmierňujú príznaky syndrómu dráždivého čreva. Odborníci však varujú, aby sme prehodnotili mýty, ktoré sa šíria na obaloch a reklamách a poukazujú na potenciálne škodlivé účinky užívania živých baktérií.

V nedávnom článku publikovanom v časopise JAMA Internal Medicine, docent na Harvard Medical School Pieter Cohen tvrdí, že probiotiká môžu spôsobiť infekcie u tých, ktorí majú zle fungujúci imunitný systém. Tiež poukazuje na to, že mnohé z uvedených výhod nie sú dostatočne podporené vedeckými štúdiami a ich účinky sú spochybňované.

Čítajte ďalej a dozviete sa všetko, čo potrebujete vedieť o probiotikách.

Čo sú to probiotiká?

Sú to baktérie, ktoré sa vyskytujú v potravinách, ako je jogurt, syr, kimchi a kyslá kapusta. Svetová zdravotnícka organizácia definuje probiotiká ako "živé mikroorganizmy, ktoré pri podávaní v primeraných množstvách poskytujú hostiteľovi zdravotné výhody".

Sú najčastejšie užívané vo forme kapsúl ako potravinové doplnky a predpokladá sa, že obnovujú prirodzenú rovnováhu baktérií v črevách najmä po obdobiach ochorenia, kedy antibiotiká môžu podráždiť žalúdok a črevá. Existujú rôzne typy baktérií, ktoré sú klasifikované ako probiotiká, medzi ktoré patrí laktobacilus, bifidobakterium a saccharomyces boulardii.

Aké sú ich výhody?

Vzhľadom na to, že je vedecky preukázané, že probiotiká zlepšujú zdravie čriev, môžu pomôcť ľuďom s gastrointestinálnymi poruchami, ako je syndróm dráždivého čreva a zápcha. Môžu tiež pomôcť znížiť nadúvanie a plynatosť.

Niektoré štúdie tvrdla, že probiotiká môžu pomôcť pri boji s hnačkou, aj keď neexistujú dostatočné dôkazy na podporu tohto tvrdenia.

Expertka na výživu Rhiannon Lambert uviedla pre The Independent,že probiotiká môžu byť užitočné pre niektorých ľudí zvlášť po chorobe, ale existuje len málo dôkazov o tom, že by pomáhali s liečbou ekzému a stresu. TIež poukazuje na to, že rôzne typy probiotík môžu mať rôzne výhody:

"Dôležité je, že pravdepodobne existujú významné rozdiely medzi probiotikami farmaceutickej triedy, ktoré sú sľubné v klinických štúdiách a tými, ktoré sa nachádzajú v nápojoch, jogurtoch a doplnkoch z obchodov.”

Aké sú riziká?

Zatiaľ čo ich výhody boli spochybnené, existuje len málo dôkazov o ich škodlivých vedľajších účinkoch. Sú preto bezpečné u všetkých ľudí so zdravým imunitným systémom.

Pretože probiotiká sú klasifikované ako potravinové doplnky, na rozdiel od liekov nepodliehajú rovnakým regulačným postupom. To znamená, že si nikdy nemôžete byť na 100% istí, že doplnok, ktorý užívate, obsahuje dostatočné množstvo baktérií, aby mal účinok. Niektoré probiotické produkty nemusia obsahovať ani baktérie uvedené na štítku.

Pre koho sú teda vhodné?

Ak máte zdravý imunitný systém, u probiotík vám takmer nič nehrozí. Je vhodné ich užívať po liečbe antibiotikami, aby ste si doplnili baktérie v črevách, ktoré ste po liečbe stratili. Ak vás však trápia choroby, ako je ekzém, Crohnova choroba, vulvovaginálna kandidóza a pneumónia, dôkazy o účinnosti probiotík na ich liečbu boli buď príliš malé, alebo príliš nekvalitné.