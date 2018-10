Slovensko a Francúzsko prehĺbia spoluprácu v oblasti kybernetických hrozieb

Slovensko chce byť pre Európsku úniu (EÚ) zodpovedným partnerom a chce byť pri všetkých aktivitách, ktoré smerujú k utužovaniu jednoty, sily a sebaobrany Únie. V tomto bude Slovensko vždy na strane Francúzska. Po rokovaní s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorý je na oficiálnej návšteve Slovenska, o tom uistil predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD). So šéfom Elyzejského paláca hovorili o témach hlbšej integrácie eurozóny, ale aj o kybernetických hrozbách či o projektoch obrany.

V súvislosti s kybernetickými hrozbami a nedávnym útokom na slovenský rezort diplomacie sa Pellegrini s Macronom dohodli na hlbšej spolupráci v tejto oblasti. „V krátkej dobe dôjde k stretnutiu expertov zo slovenskej aj francúzskej strany, ktorí budú hlbšie analyzovať veci, ktoré sa udiali na jednej alebo druhej strane a hľadať riešenia, ako sa im v budúcnosti vyvarovať,“ oznámil Pellegrini.

Slovenský premiér tiež naznačil, že Slovensko by malo záujem byť centrom pre kybernetickú bezpečnosť, o ktorom na zasadnutiach Európskej rady hovorí francúzsky prezident. „Naznačil som, že Slovensko je krajina, ktorá chce byť lídrom v kybernetickej bezpečnosti a ak by sa rozhodovalo o tom, kde tá agentúra má byť, Slovensko by prejavilo záujem o jej sídlo tu v Bratislave,“ povedal premiér. Dodal, že zatiaľ ide čisto o hypotetickú otázku.

Slovensko tiež podľa Pellegriniho podporuje myšlienku francúzskej hlavy štátu, aby sa čo najviac z rastúcich výdavkov na obranu minulo na európskom trhu. „Je to dobré pre EÚ, je to dobré pre naše dve krajiny, pre našich ľudí a zamestnanosť,“ myslí si slovenský premiér. Dodal, že Slovensko bude hľadať aj ďalšie konkrétne možnosti prieniku s Francúzskou republikou v oblasti obrannej spolupráce a vyzbrojovania.

Pellegrini tiež ocenil Macronove snahy o prehlbovanie európskej integrácie a vyhlásil, že aj Slovensko chce byť na tejto „modernej a dynamickej vlne“. Francúzsky prezident zopakoval, že Slovensko je súčasťou jadra EÚ. Teší sa aj zo slovenskej podpory hlbšej spolupráce v rámci eurozóny i z iniciatívy zreformovať ju, s ktorou prišli Francúzsko a Nemecko.

Francúzsky prezident na stretnutí s Pellegrinim hovoril aj o dvoch hrozbách, ktorým EÚ čelí. Podľa neho je to rozdelenie a únava. „Napriek tomu, že mnohí nás presviedčajú, že EÚ je štruktúrovaná, naša spoločná práca ukazuje, že sme schopní tieto rozdelenia prekonať,“ konštatoval Macron. Na margo únavy zase francúzska hlava štátu uviedla, že pre občanov je Európa samozrejmosť, mier tu máme od nepamäti a to je výzva pre tých, ktorí chcú Európu zničiť.

Ak sa EÚ dohodne na sankciách proti Saudskej Arábii, podporíme ich

V prípade, že sa EÚ ako celok dohodne na uvalení embarga na Saudskú Arábiu v súvislosti s vraždou saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, Slovensko sa k nej pripojí. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) to v piatok uviedol v odpovedi na novinársku otázku po stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Na uvalenie zbrojného embarga členské krajiny EÚ vyzval aj Európsky parlament.

„SR sa vždy pripojila k jednotnému stanovisku krajín EÚ. Ak takéto rozhodnutie na úrovni EÚ 28 padne, Slovensko bude, samozrejme, súčasťou,“ povedal Pellegrini. Dodal, že pozícia Slovenska je však pomerne jednoduchá, pretože so Saudskou Arábiou ho nespájajú také ekonomické väzby ako napríklad Francúzsko.

Francúzsky prezident v tejto súvislosti vyhlásil, že vraždu novinára odsudzuje. V súčasnosti podľa svojich slov čaká na objasnenie skutkového stavu, otázka sankcií príde na rad až potom. Sankcie by podľa neho mali byť širokospektrálne a nemali by sa týkať iba zbraní, ako navrhuje EP. „Naša reakcia musí byť primeraná a musí ísť voči konkrétnym osobám. Musí byť tiež koordinovaná na úrovni EÚ,“ konštatoval.

Saudská Arábia je vystavená narastajúcemu tlaku zo strany medzinárodného spoločenstva, ktoré od nej žiada jasné vyjadrenia ohľadom smrti Chášukdžího. Kritik saudskoarabského korunného princa a prispievateľ denníka Washington Post zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule. Kráľovstvo pôvodne tvrdilo, že novinár konzulát v Istanbule opustil. Saudskoarabská prokuratúra však vo štvrtok priznala, že bol zámerne zavraždený.