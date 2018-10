Video: Tento páchateľ musel byť Kanaďan. To, čo vyparatil polícii, by nik iný nespravil

Polícia z mesta Rindge v New Hampshire prostredníctvom Facebooku zverejnila video so zábermi na páchateľa, ktorý v noci oblial policajné auto.

Mladík na záberoch pristúpil k autu, a vylial naň tekutinu. Po vykonaní tohto skutku miesto opustil. Ako vieme, že to bol Kanaďan? Po prehliadke policajti prišli na to, že rozliata tekutina nebola nič iné ako javorový sirup. Kto iný by predsa rozlieval po okolitých autách túto pochúťku?

Policajti museli umývať autá od lepkavého prekvapenia