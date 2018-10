Macron: Slovensko je v jadre EÚ, aj keď to tak mnohí nevidia

Ak chceme, aby EÚ napredovala, musíme sa dohodnúť so všetkými jej členmi. Neexistuje totiž delenie na staré a nové krajiny, všetky prispeli k jej znovuzjednoteniu. Po rokovaní so slovenským prezidentom Andrejom Kiskom to vyhlásila francúzska hlava štátu Emmanuel Macron s dôvetkom, že Európa nie je len otázka zemepisnej polohy, ale aj ambície, pričom Slovensko je v jadre Európy, napriek tomu, že mnohí to tak nevidia.

