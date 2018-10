Video: Táto dôchodkyňa je účinnejšou prevenciou pred pokutami ako policajné hliadky

Len máloktorý vodič by sa v tejto obytnej časti San Diega odvážil prekročiť maximálnu povolenú rýchlosť. Týmto nešťastníkom sa to ale podarilo, a cez obytné priestory prechádzali v prepočte o 16 kilometrov za hodinu rýchlejšie, ako bolo povolené.

Spravodlivosť si ich našla veľmi rýchlo, a mala podobu rozvášnenej starkej na prechádzke so psom. Pani vybehla na párik v aute, a uštedrila im niekoľko šťavnatých nadávok. Nebránila sa im ani ukázať prostredník, a celé to zaklincovala výrokom „Dúfam, že dostanete pokutu milión dolárov!“

Len málokoho by takto vytočil niekto, kto prekročí rýchlosť, no na túto pani by mohli byť hrdí aj dopravní policajti.

V tomto revíri hliadkuje najnebezpečnejšia policajtka