Rakovina si vyberá aj podľa výšky. U týchto ľudí je vyššia pravdepodobnosť jej vzniku

Patríte k ľuďom, ktorí kvôli svojej výške vyčnievajú z radu, alebo ste takí nízki, že sa k vám ostatní musia skláňať? Niekoľko výskumov potvrdilo, že vaša výška vplýva aj na riziko vzniku rakoviny.

Štúdia Kalifornskej univerzity, publikovaná v Proceedings of the Royal Society B, sa zamerala na viac ako milión ľudí z USA, Európy a Južnej Kórei. Podobne, ako niekoľko predchádzajúcich výskumov, aj tento potvrdil, že u vyšších ľudí hrozí vyššie riziko vzniku rakoviny.

Vedúci prieskumník profesor Leonard Nunney predpokladá, že každých 10 centimetrov nadpriemernej výšky zvyšuje riziko rakoviny o 13 percent u žien, a 11 percent u mužov.

„Keď porovnáte jeden a polmetrového muža s dvojmetrovým basketbalistom, u basketbalistu je približne dvakrát vyššie riziko vzniku rakoviny. Svoju výšku zmeniť nedokážete, ale ak patríte medzi mimoriadne vysokých ľudí, mali by ste si na to dávať pozor, a požiadať o okamžité vyšetrenie hneď ako u vás vznikne podozrenie.“

Ako Nunney uviedol pre The Guardian, tomuto faktu zodpovedá jednoduché vysvetlenie:

„Nezáleží na tom, či sa zdravo stravujete alebo či ste výšku zdedili po rodičoch ... kľúčovú rolu tu hrá len množstvo buniek vo vašom organizme.“

U vysokých ľudí napríklad existuje zvýšené riziko melanómu. Majú totiž viac pokožky, čo znamená, že ich bunky sa musia deliť častejšie.

Dalo by sa predpokladať, že tomuto problému čelia aj obrovské cicavce ako slony alebo žirafy, no nie je to tak. U týchto zvierat sa vyvinul obranný systém, ktorý ich telá chráni pred rakovinou, čo však neplatí pre ľudí.