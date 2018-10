Žena našetrila 22.000 eur a schudla 50 kíl. Stačilo jej z jedálnička vysadiť jedinú vec

Leeann Whithallová z anglického Dorsetu vo svojich 22 rokoch vážila takmer 140 kilogramov. V tom čase bývala s kamarátkou v podnájme, za ktorý mesačne platila okolo 600 libier (676 eur). Z jej vtedajšieho príjmu si teda pravidelne musela odrátať polovicu len na nájom.

Dnes už 27-ročná žena mala pred piatimi rokmi záľubu, ktorá ju za mesiac stála ďalších 200 libier (225 eur) z výplaty. Aspoň 5-krát do týždňa sa zastavila v sieti rýchleho občerstvenia McDonald’s alebo KFC, kde utrácala peniaze na nie práve najzdravšie obedy.

Nákladný životný štýl si čoskoro vyžiadal svoju daň, a Leeann viac nebola schopná splácať nájom. Musela sa presťahovať späť k rodičom, ktorým prispievala 300 librami (338 eur) na chod domácnosti.

„Nebolo to ľahké. Presťahovala som sa späť k mame a platila som jej mesačne 300 libier, teda polovicu z toho, čo som platila v podnájme. Kým som tu bývala, mesačne sa mi darilo odkladať si bokom 500-700 libier mesačne.“

Zmena prišla v lunaparku

Ani pobyt u rodičov Leeann neprinútil zmeniť stravovacie návyky. Zmena sa dostavila až pri návšteve zábavného parku Thorpe Park, keď sa nezmestila do sedadla na kolotoči.

Leeann podnikla hneď niekoľko krokov k zdravšiemu životu. Ako prvé vyškrtla zo svojho jedálnička fastfoody, no tým to neskončilo. Mladá žena prestala využívať verejnú dopravu, a všade, kam sa dalo, kráčala.

Keďže Leeann teraz nemusela míňať stovky libier na dopravu a jedlo, založila si sporiaci účet s cieľom našetriť si na vlastný byt. Okrem toho začala pracovať aj v druhom zamestnaní ako barmanka (Leeann sa inak živí ako poisťovacia agentka).

„Rozhodla som sa vyskúšať ďalšie zamestnanie, a tak som cez víkendy robila za barom. Peniaze z tejto práce pokryli moje výdavky na nákupy.“

Zmeny však nekončia ani pri tomto kroku. Z nasporených peňazí si Leeann spravila vodičský kurz, a dokonca si kúpila aj vlastné auto.

„Počas piatich rokov som sa naučila šoférovať, vyplatila som to z úspor. Potom som si kúpila auto. Prestala som nakupovať vo fastfoodoch, čím som mesačne ušetrila zhruba 200 libier. Namiesto autobusu alebo taxi som všade chodila pešo. V práci som si navyše vybavila zľavu na permanentku do posilňovne, kde som trávila viac času ako na nákupoch. Veľmi mi to pomohlo schudnúť.“

Leeann sa už za 5 rokov podarilo nasporiť dosť na to, aby mohla zložiť zálohu na skromný byt v Southbourne, teraz už o takmer 60 kíl ľahšia. Po kompletnej renovácii, ktorú Leeann platila z vlastného vrecka, má jej byt hodnotu 160.000 libier (180.157 eur).

Leeann svoj príbeh opísala britskému plátku The Sun v rámci projektu My First Home.