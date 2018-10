Lekár priznal, že si prezerá mŕtvych pacientov na Facebooku. Má k tomu šokujúci dôvod

Americký lekár sa podelil o priznanie, prečo sa vždy pokúša nájsť profily svojich nedávno zosnulých pacientov na sociálnej sieti Facebook. Louis M. Profeta, pohotovostný lekár v Nemocnici sv. Vincenta v Indianapolise, hovorí, že kontroluje profily tých, ktorí zomreli, aby si zachoval súcit, keď bude smutnú správu oznamovať ich blízkym.

V príspevku na sociálnej sieti LinkedIn pripustil, že vďaka kontrolovaniu profilov si zachováva ľudskosť. Lekár vysvetlil, že cíti povinnosť nazrieť do ich ešte donedávna živého sveta.

Profeta napísal:

"Vďaka tomu zostávam človekom. Viete, chystám sa zmeniť ich život - teda vašej mamy a otca. Za približne päť minút už nikdy nebudú ako predtým, už nikdy nebudú šťastní.

Aby som bol úprimný, v tomto momente ste len neznáme mŕtve telo, ktoré pôsobí ako vlhké vrece s novinami, do ktorého sme búšili, zaviedli infúzie, hadičky a ihly a zúfalo sa vás snažili zachrániť. Nie je žiadny pohyb, žiadny život, nič, čo by mi napovedalo, že ste kedysi mali sny alebo túžby. Dlhujem im, aby som sa o vás niečo dozvedel predtým, než im to poviem."