Video: Zlodej ukradol z reštaurácie pár plechoviek piva. Na snímke ho spoznal celý svet

V reštaurácii v meste Blackpool na západe Anglicka úradoval nebezpečný zlodej. Zo skladu si odniesol niekoľko plechoviek piva, no nemal veľa šťastia. Pri úniku sa ho totiž podarilo nasnímať bezpečnostnou kamerou.

Polícia zverejnila záber z krádeže na internete s nádejou, že na ňom niekto spozná páchateľa. Policajti ale nečakali, že podozrivého zlodeja spozná celý svet. Veď sa len pozrite – nepodobá sa aj vám na niekoho?

Muž na snímke skutočne akoby vypadol z oka „priateľovi“ Rossovi Gellerovi, ktorého v kultovom sitkome Priatelia stvárnil herec David Schwimmer. Polícia tak dostala množstvo odkazov smerujúcich práve k jeho identite.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR