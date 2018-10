11 znakov, podľa ktorých zistíte, že vaše predošlé vzťahy vplývajú na ten súčasný

Minulosť ovplyvňuje naše skutky každý deň. Spomienkam, ktoré nás vedú k určitému správaniu, sa nevyhneme ani vo vzťahoch. Podľa psychológov nás takéto správanie väčšinou vedie ku vzťahom, v ktorých sa opakujú udalosti, ktoré nás v minulosti zranili.

Na svojom aktuálnom vzťahu si všímajte niekoľko znakov, ktoré môžu značiť, že ste ešte stále neprekonali svoju minulosť.

1. Stále priťahujete rovnaký typ ľudí

Ak ste v minulosti prekonali vzťah s narcisom alebo alkoholikom, existuje veľká pravdepodobnosť, že kým si neuvedomíte vlastné chyby z tohto zväzku, budete dookola priťahovať rovnaký typ ľudí. Najčastejšie do tohto kolobehu spadajú empatickí ľudia, ktorí podvedome túžia po „vyliečení“ ostatných.

2. Netešíte sa z toho, čo vás predtým tešilo

To, čo pre vás bolo v minulosti dôležité, viac nedokážete zniesť, lebo sa vám to spája s predošlým vzťahom. Takéto „skazené radosti“ dokážu ohroziť každý románik v prítomnosti. Podobné spomienky má každý so zlomeným srdcom, väčšinou sa však časom zahoja. Pokiaľ pretrvávajú aj pri novom partnerovi, môže ísť o dlhodobú traumu.

3. V posteli vám to neklape

Pokiaľ máte problém vyčleniť si s novým partnerom intímnu chvíľku pre seba kvôli spomienkam na milostný život s niekým iným, je jasné, že ste rozchod ešte neprekonali. Nehovoríme len o milovaní – môžete byť rovnako zdesení aj z obyčajného pohladenia alebo objatia.

4. Máte problém hovoriť o tom, čo vás trápi

Ak ste v minulom vzťahu mali pocit, že vás nik nepočúva, pri novej príležitosti môžete svoje myšlienky komunikovať agresívnejšie, alebo sa vám o nich vôbec nemusí chcieť rozprávať. Pokiaľ partnerovi hneď neprezradíte, čo vás trápi, môže to viesť až k hádkam.

5. Vaše rany sa nestihli zahojiť

Pokiaľ vás privádzajú do nepríčetnosti slová, tóny alebo urážky, ktoré ste už niekedy predtým počuli, na nový vzťah nie ste pripravení. Všetky tieto drobnosti sú totiž vaše rany, ktoré sa ešte nestihli zoceliť. Zo vzťahu buď vycúvajte, alebo sa snažte vyliečiť spoločne s novým partnerom. Dôležité je, aby vedel o tom, čo prežívate.

6. Nervozita vás neopúšťa

Obrovským strašiakom vzťahov je aj neustály stres. Psychológovia sa zhodujú, že jeho pôvodcu často treba hľadať v detskom veku, ak dieťa nemalo v domácnosti dobrý vzor. Stres vo vzťahu sa neskôr prejavuje impulzívnosťou, vzťahovačnosťou a s tým súvisiacimi konfliktami.

7. Nerešpektujete sami seba

Ak ste v minulosti prešli náročným a nevyrovnaným vzťahom, v ktorom vás partner ponižoval, môžete mať problémy s rešpektovaním samého seba. Jediné, čo pomáha, je uvedomiť si, že predošlý vzťah váš život už neovláda.

8. Často myslíte na minulosť

Ak vám niekto ublížil, často si túto udalosť pripomínate v myšlienkach. Niekedy môžu byť také živé, že sa vám zdá, akoby ste ich prežívali odznova. Mnohých ľudí s týmto problémom často prenasledujú nočné mory.

9. Vždy sa obzeráte cez plece

Ak ste boli obeťou násilného alebo traumatizujúceho vzťahu, zdá sa vám, že za každým rohom číha nebezpečenstvo. S traumou z minulosti prichádza aj neschopnosť dôverovať ostatným. Naučte sa viac veriť svojim inštinktom ako myšlienkam, ktoré vás dodnes prenasledujú.

10. Nikomu nedôverujete

Na partnerovu neveru sa ťažko zabúda, a nedostatok dôvery si mnohí prenášajú aj do ďalších vzťahov. Tu sa prejavuje ako manipulácia alebo paranoické správanie. Ak od partnera neustále vyžadujete, aby vám dokazoval, že vás nepodviedol, je na čase sa pohnúť vpred.

11. Nepripúšťate si k sebe ostatných

Možno by ste aj mali záujem o vážnejší vzťah, ale akosi sa vám vždy podarí vyhnúť sa debate o tom, čo ďalej. Ľudia, ktorí v minulosti prekonali traumu, majú často problém zaviazať sa niekomu novému. Boja sa, že by sa znova mohli popáliť.