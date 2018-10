Nadácia Zastavme korupciu podala 3 podnety na obstarávania za vyše 430 mil. eur

Nadácia Zastavme korupciu podala tri podnety za vyše 430 miliónov eur na obstarávania, v ktorých štát vyberal dodávateľov stavebných prác do Strategického parku Jaguar Land Rover (JLR) pri Nitre. Zákazky získala najmä stavebná firma Strabag, v jednom prípade s Doprastavom. Podľa nadácie by mal postup pri výbere dodávateľov preskúmať Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), a to pre viaceré znaky obmedzenia otvorenej a férovej súťaže. Informovala o tom Lucia Pazičová, komunikačná manažérka Nadácie Zastavme korupciu.

Do závodu pri Nitre, ktorý vo štvrtok (25.10.) slávnostne otvoria, štát popri priznanej pomoci nalial podľa nej ďalších asi 500 miliónov eur. „Spôsob, akým štát obstarával pri troch najväčších zákazkách spolu za 433 miliónov eur, mohol zvýhodniť konkrétnych uchádzačov,“ uviedla Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu.

Vo všetkých troch prípadoch podľa nadácie uspela, či už sama alebo v združení, stavebná firma Strabag a jej dcérska spoločnosť Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo. Nadácia Zastavme korupciu sa rozhodla preto podať podnety na ÚVO, aby preskúmal postupy pri obstarávaní.

Podozrenie z porušenia zákona o verejnom obstarávaní má nadácia pri projekte Príprava cestnej infraštruktúry za necelých 186 miliónov eur. Zmluvu podpísal Strabag v združení s Doprastavom, subdodávateľom je však okrem iných aj bezpečnostná firma Bonul, ktorá patrí nitrianskemu podnikateľovi Miroslavovi Bödörovi. Toho médiá spájajú s vládnou stranou Smer-SD. Bonul sa k obchodu podľa nadácie dostal vďaka nastaveným podmienkam v súťaži, v ktorej štát vyžadoval špecifické certifikáty C4 a tie na Slovensku ovláda práve Bödörova spoločnosť.

Nadácia kritizuje aj chýbajúcu otvorenú súťaž pri príprave strategického parku Nitra za takmer 135 miliónov eur. Zákazka bola pridelená firme Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo bez otvoreného tendra, teda rokovacím konaním, v ktorom si štát vyžiadal ponuky iba od vybraných stavebných firiem. Štát obídenie otvorenej súťaže odôvodnil časovou tiesňou. Tvrdí, že JLR koncom roku 2015 bezpodmienečne požadoval, aby boli projekčné a stavebné práce hotové už v júni 2016, a preto by sa súťaž nestihla zorganizovať. Faktom ale je, že zmluva medzi Slovenskou republikou a JLR hovorila o tomto termíne len pri časti investície.

Pri hrubých terénnych úpravách za 112 miliónov eur, ktoré taktiež vykonával Strabag, sa zase podľa nadácie dodatočne navyšovala cena. Pôvodne malo ísť o necelých 96 miliónov eur. Štát napokon platí o 16,5 milióna eur viac. Podľa zákona je dovolená zmena do 15 %, tu sa pôvodná zmluvná cena zvýšila dodatočne o vyše 17 %. Všetky spomínané verejné obstarávania mala na starosti štátna spoločnosť MH Invest.

„Vznik ďalšej fabriky na trhu je nepochybne dobrá vec,“ konštatuje Petková. Jej umiestnenie v regióne s nízkou nezamestnanosťou a najmä obrovské výdavky štátu na prípravu parku v Nitre vysoko nad rámec oficiálnej štátnej pomoci však podľa nadácie vzbudzujú oprávnené otázky, či nešlo o to, prihrať štátne zákazky vopred vybraným firmám.