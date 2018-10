Skrytá bariéra v chudnutí, o ktorej 90% ľudí nevie

Podľa prieskumu si až 90% ľudí neuvedomuje, že emocionálne jedenie je kľúčovou bariérou, ktorá im bráni v chudnutí.

Väčšina ľudí si myslí, že diéta a cvičenie sú najväčšie prekážky pre chudnutie a nepočítajú s vplyvom mysle.

Diane Robinsonová, neuropsychologička v spoločnosti Orlando Health, ktorá prieskum vykonala, povedala:

V prieskume viac ako tisíc ľudí 31% uviedlo, že nedostatok pohybu bol najväčšou prekážkou pri chudnutí, zatiaľ čo 26% uviedlo, že to je strava. Iba 10% sa zhodlo na tom, že psychická pohoda bola kľúčovou bariérou pri strate hmotnosti.

Robinsonová povedala:

"To môže vysvetľovať, prečo toľkí z nás bojujú s chudnutím. Aby sme schudli a udržali si váhu dlhodobo, musíme urobiť viac, než len premýšľať o tom, čo jeme, musíme pochopiť aj to, prečo jeme."

Väčšina ľudí má jedlo silne spojené s emóciami. Jedlo sa dáva deťom, aby sa cítili lepšie, je ústrednou súčasťou osláv a vytvára silné emocionálne spojenia.

Robinsonová povedala:

"Či už si to uvedomujeme alebo nie, sme podmienení k tomu, aby sme používali jedlo nielen na výživu, ale pre komfort. To nie je nutne zlé, pokiaľ si to priznáme a adekvátne sa s tým vyrovnáme."