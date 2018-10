Premiér: Bol by som nerád, keby sa pri zamestnávaní prejavoval rasizmus

Uviedol to na tlačovej konferencii po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Rožňave.

„Nie je to správne a myslím si, že by sa to na Slovensku nemalo diať. Preto by som chcel požiadať všetkých zamestnávateľov, aby boli veľkorysí, aby naozaj dali každému, kto chce u nich pracovať, šancu, ak na to má odborné a reálne predpoklady - aby nediskriminovali niekoho len pre farbu pleti,“ apeloval Pellegrini.

Mnohé firmy si podľa neho pochvaľujú, že keď prekonali prvotný ostych a nedôveru, tak sa s takýmito ľuďmi dalo po určitom čase veľmi dobre pracovať. „Je aj na nás všetkých, aby sme ako občania neodmietali služby, ak sú napríklad poskytované rómskou predavačkou alebo rómskym pekárom,“ podotkol ďalej Pellegrini s tým, že v minulosti už takéto prejavy zaznamenal. Vláda bude podľa neho hľadať možnosti, ako povzbudiť firmy, aby viac zamestnávali Rómov a využili ich práve v časoch, keď máme obrovský nedostatok pracovnej sily.

Ako pokračoval minister práce Ján Richter, práve cestou na rokovanie vlády ho v Rožňave pred radnicou zastavila skupina Rómov, ktorá žiadala prácu. „Veľmi ma potešili. Bodaj by takto ministra práce vítali aj na viacerých zasadnutiach v znevýhodnených okresoch,“ poznamenal Richter.

Medzi spomínanými Rómami boli podľa neho dvaja, ktorí absolvovali dodatočné vzdelávanie. „Narazili však na problém – keď ich budúci zamestnávateľ prvý raz zbadal a zistil, že sú tmavšej pleti, tak ich odmietol prijať,“ uviedol Richter s tým, že na odstraňovaní takýchto spoločenských bariér ešte treba pracovať.