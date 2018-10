Vlakové spoje sa pred blížiacimi sa Dušičkami postupne napĺňajú

Od 1. apríla 2019 má byť daňový bonus na dieťa dvojnásobný

Od 1. apríla budúceho roka by sa mal na Slovensku zaviesť dvojnásobný daňový bonus na dieťa do šiestich rokov. Navrhuje to koaličná strana Most-Híd v novele zákona o dani z príjmov.