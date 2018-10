Foto: Muž si roky obhrýzal nechty. Zlozvyk ho napokon prinútil bojovať o život

57-ročný dedko Ricky Kennedy si roky obhrýzal nechty. Na svoj zlozvyk, ktorý po celý život prenasleduje mnohých z nás, trpko doplatil.

Jedného dňa si Kennedy zahryzol tak hlboko do palca, že sa mu na mieste objavil nepekný pľuzgier. Ricky sa rozhodol poradiť o tom, ako ho odstrániť, so svojím lekárom, a ten mu predpísal antibiotiká na vyliečenie predpokladanej infekcie. Netrvalo dlho, a zápal sa mu preniesol do zvyšku tela.

„Ani na sekundu som nepomyslel na to, že za to môže tá mala ranka na palci. Nechty som si hrýzol stokrát predtým, a keď si predstavím, že ma to skoro zabilo, je mi do plaču. Tak veľmi to bolelo, že som sa nedokázal pohnúť. Myslel som, že som dostal infarkt, a bol som presvedčený o tom, že idem umrieť.“

65-ročná manželka Kennedyho Ghislaine pri pohľade na mužovo utrpenie okamžite volala záchranku. Lekári zo záchranárskej služby rodine oznámili, že u Rickyho ide o život.

„Kým doktor stihol prísť, rozšírilo sa to do Rickyho rúk a hrude. Bol úplne nepríčetný – nevedel ani to, koľko má rokov, a len ťažko sa mu darilo nadýchnuť alebo postaviť. Rátala som s tým, že neprežije.“

Bikini Body Diet - Granddad lucky to be alive after being struck down with deadly sepsis from biting his NAILS https://t.co/LOIGQhbJai pic.twitter.com/yly25luinE — The Bikini Body Diet (@bikinibodydiet) 23. októbra 2018

Lekári Kennedymu diagnostikovali sepsu, ktorá je kvôli nebadateľným príznakom často označovaná ako „tichý zabijak“. Po prevoze do Univerzitnej nemocnice Kráľovnej Alžbety v Glasgowe tu Ricky strávil niekoľko mesiacov.

„Nepamätám si jedinú vec z prevozu do nemocnice. Viem len, že som sa sestry pýtal, či idem zomrieť. Bolo to hrozné obdobie. Keď ste v nemocnici zavretí tak dlho, upadnete do depresie. Veľmi som chcel ísť domov, ale mal som šťastie, že ma prišlo navštíviť tak veľa ľudí, ktorí pri mne stáli.“

Kennedyho v súčasnosti čaká operácia kľúčnej kosti, ktorou majú nahradiť poškodenú časť tkaniva. Aj naďalej pociťuje značné bolesti, no nebojí sa dodať: „Mám šťastie, že som nažive. Možno už nikdy nebudem taký zdravý alebo silný ako som býval, ale stále môžem byť so svojou rodinou, čo je pre mňa ten najväčší dar.“