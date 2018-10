Most-Híd chce, aby sa osobitný odvod nevzťahoval na malé a stredné prevádzky

Základnou filozofiou pozmeňujúceho návrhu poslanca a podpredsedu strany Most-Híd Petra Antala je, že zavedením osobitného odvodu pre obchodné reťazce nie je možné postihovať malé a stredné prevádzky. Tie sú totiž podľa strany svojím spôsobom nenahraditeľné, pretože zabezpečujú zásobovanie mimo väčších miest. „Nepostihujme tých, ktorým chceme pomôcť,“ uviedol Antal.

Podľa Mosta-Híd národniarmi navrhovaná jednotná sadzba odvodu vo výške 2,5 % z čistého obratu nezohľadňuje rozličnú mieru nákladavosti predajní a s veľkou pravdepodobnosťou práve malé obchody a podnikové predajne slovenských producentov potravín ovplyvní negatívne. „Ak nechceme zlikvidovať takéto prevádzky a zároveň sa chceme postaviť za domácich potravinárov, mali by sme to urobiť tak, aby to nepocítili práve oni,“ doplnila koaličná strana.

V záujme spravodlivejšieho riešenia ekonomických dosahov na podnikateľov v danej oblasti tak poslanec navrhuje odvodovú povinnosť viazať na väčšiu predajnú plochu a eliminovať neúmernú finančnú záťaž. „Nie je možné ignorovať rozdiely medzi obchodnými prevádzkami na Slovensku. Veď predsa celý vidiek je pokrytý malými predajňami, ktoré majú podstatne nižšie zisky, pomerne vyššie náklady a ich zásobovanie je logisticky taktiež náročnejšie ako zásobovanie veľkých prevádzok v mestách,“ dodal navrhovateľ.

Zavedenie osobitného odvodu by pritom podľa Mosta-Híd nemali pocítiť ani koneční spotrebitelia vo forme vyšších cien, ani samotní potravinári v podobe nižších výkupných cien, ktoré sú v mnohých prípadoch aj v súčasnosti nižšie ako oprávnené náklady výrobcov. „Myslíme si, že by sa legislatívne mala posilniť kontrola reťazcov pri cenotvorbe vo vzťahu k ich dodávateľom. Náš návrh pôjde týmto smerom,“ avizoval tiež Antal.