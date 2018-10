Video: Les začal dýchať. Toto spôsobil intenzívny vietor

Intenzívny vietor v lese spôsobil, že les akoby začal dýchať. Video zachytené v oblasti Sacré-Coeur v Quebec ukazuje, ako vietor nadvihuje zem. Ako však uviedol arborista Mark Vanderwouw pre The Weather Network, ide o ilúziu, ktorá nemá nič spoločné so skutočným "dýchaním".

Počas dažďa a víchrice je zem nasiaknutá a ako vietor začne fúkať do koruny stromu, súdržnosť pôdy s koreňmi sa uvoľní. Ako uvádza Vanderwouw: "Vietor sa pokúša “zhodiť” stromy a keď sa sily prenesú na korene, zem sa začne dvíhať. Ak by bol vietor bol dostatočne silný a trval by dostatočne dlho, viac koreňov by sa začalo lámať a nakoniec by niektoré stromy spadli.”

Video: Vietor spôsobil, že les začal "dýchať"