Život na Marse: Vedci odhalili, kde by sa mohol skrývať

Mimozemský život by sa mohol skrývať v slaných vodách pod povrchom Marsu. Vedci sa dlho obávali, že nedostatok rastlín na Marse by mohol znamenať, že život na tejto planéte by nebol možný. Ale slaná voda pod povrchom môže zachytávať kyslík a poskytnúť miesto pre život, tvrdí nová štúdia.

Ako uvádzajú vedci, na Marse by tak predsa len mohli existovať jednoduché živočíchy podobné morským hubkám, ktoré sa skrývajú pod povrchom.

Život na Zemi sa začal, keď riasy vyvinuli fotosyntézu, aby mohli premeniť slnečné svetlo na energiu. Tým vytvorili kyslík, zmenili atmosféru a naplnili ju plynom, vďaka ktorému na Zemi dokázali prežiť aj iné formy života. To sa však nestalo na povrchu Marsu. V okolí sú iba nízke hladiny kyslíka, takže sa vedci obávali, že na povrchu Marsu nie je život.

Ale nová štúdia publikovaná v časopise Nature Geoscience použila počítačové modely na preskúmanie slaných jazier pod povrchom Marsu. Výskum zistil, že v týchto jazerách sa môže nachádzať kyslík.

Nová štúdia zistila, že množstvo kyslíka pod povrchom môže stačiť na to, aby tam prežili aeróbne organizmy. Ako uvádzajú autori, tento kyslík je obzvlášť koncentrovaný na póloch Marsu. Podľa vedcov to môže pomôcť vysvetliť, ako sa tvoria tajomné oxidované horniny na povrchu Marsu.

Štúdia prichádza po tom, čo vedci oznámili, že našli obrovské jazero pod povrchom Marsu, ktoré predstavuje hlavný prelom pri hľadaní mimozemského života. Tento objav pomohol vyriešiť dlhú diskusiu o tom, či sa na planéte nachádza nejaká voda. Nový výskum dodáva nádej, že tieto jazerá by mohli obsahovať život.