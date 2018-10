Lekári varujú: Túto chybu na toalete nerobte!

Aj keď je to prirodzené a potrebné, návšteva verejných toaliet môže byť pre mnohých ľudí nočnou morou. V snahe vyhnúť sa všemožným baktériám sa rozhodnú buď záchodovej dosky vôbec nedotknúť, alebo si ju pred usadením prikryjú množstvom toaletného papiera. V skutočnosti však podľa expertov toto správanie môže priniesť viac škody ako úžitku, pretože sa tým vystavujete ešte väčšiemu riziku prenosu baktérií.

Mnohí ľudia sa nazdávajú, že toaletný papier predsa nemôže byť viac špinavý ako sedadlo na toalete. No podľa Philipa Tierna, klinického profesora na oddeleniach mikrobiológie a patológie v NYU Langone Medical Center, je to práve naopak. Záchodové dosky sú navrhnuté tak, aby minimalizovali kontakt s baktériami, čo sa však o toaletnom papieri povedať nedá. Ako uviedol pre self.com, šanca, že sa nakazíte chorobou zo sedadla toalety je minimálna, pokiaľ sa nevystavíte telesným tekutinám inej osoby:

Platí to však len v prípade, že máte otvorenú ranu, cez ktorú môžu baktérie preniknúť. Väčšina baktérií na sedadle sú len obyčajné kožné mikróby, ktoré pravdepodobne už na vašom tele dávno sú.

Štúdie ukázali, že vždy, keď spláchnite toaletu, fakálne baktérie sa začnú šíriť vzduchom. Je preto pravdepodobné, že pristanú na toaletnom papieri a preto môže byť toaletný papier skutočne špinavší ako samotná doska.

Doma sa tomu môžete vyhnúť tak, že pred spláchnutím dáte dole poklop toalety, ale na verejných záchodoch tomu nedokážete predísť.

Ak ste stále trochu paranoidní, Tierno ponúka niekoľko rád, ako minimalizovať riziko nákazy - dobre si umyte ruky:

"Bez ohľadu na to, ako veľmi sú vaše ruky kontaminované, pokiaľ ich budete správne umývať - ​​20 sekúnd s mydlom a dostanete sa pod nechty - tak vám nič nehrozí. Dávkovač na utierky, kľučka dverí, to všetko je viac kontaminované. Ak vstúpite niekam, kde to vyzerá naozaj špinavo, nepoužívajte tú toaletu."