Žitňanská: Za návrhom Smeru-SD je animozita najvyšších ústavných činiteľov

Opozícia je kritizovaná za spôsob, akým presadzuje svoje návrhy k zmene voľby ústavných sudcov, ale vládny Smer-SD túto tému dva roky ignoroval a svojím pozmeňujúcim návrhom k nej prispel až v pondelok (22.10.) večer. Počas parlamentnej rozpravy k zmene Ústavy SR to uviedla exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (nezaradená).

Pozmeňujúci návrh Smeru-SD a SNS, aby bolo možné ústavných sudcov voliť aj priamo bez toho, aby do procesu zasahoval prezident SR, sa Žitňanskej nepozdáva. Vidí za tým osobné animozity medzi najvyššími ústavnými činiteľmi, čo považuje za absolútne dno. „Potom radšej žiadnu zmenu. Do kreovania Ústavného súdu (ÚS) SR má byť zapojených viacero mocí,“ uviedla.

Žitňanská je hlboko presvedčená o tom, že mesiac predtým, ako majú poslanci pristúpiť k voľbe kandidátov na ústavných sudcov, nie je čas na preorávanie ústavného systému, ktorý je konštruovaný desaťročia. "Nie je čas robiť takéto vývrtky z večera do rána bez toho, aby sme boli schopní domyslieť konzekvencie. To je moje hlboké presvedčenie. Preto si myslím, že priestor pre ďalšie kompromisy by sa mal stále hľadať na platforme pôvodného vládneho návrhu. Na Žitňanskej slová nikto z koalície nereagoval.

Zámer Smeru-SD spočíva v tom, že ak kandidát na sudcu ÚS získa v pléne aspoň 90 hlasov, stane sa ústavným sudcom automaticky a do rúk prezidenta len zloží sľub. Ak ich bude viac, rozhodujúce bude poradie podľa počtu získaných hlasov. Naopak, ak sa takýmto spôsobom neobsadia všetky voľné miesta na Ústavnom súde, poslanci volia kandidátov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov, po dvoch na každý voľný post, a prezident si už bude vyberať.