Smer-SD opäť predkladá návrh, aby ústavných sudcov bolo možné voliť aj priamo

Pozmeňujúci návrh v tomto znení už predložil predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Róbert Madej (Smer-SD). Text ešte musí byť predložený v pléne počas prebiehajúcej rozpravy. Okrem Madejových straníckych kolegov svoje podpisy pod návrh pridali aj šéf NR SR Andrej Danko (SNS) či predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák.

Zámer Smeru-SD spočíva v tom, že ak kandidát na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR získa v pléne aspoň 90 hlasov, stane sa ústavným sudcom automaticky a do rúk prezidenta len zloží sľub. Ak ich bude viac, rozhodujúce bude poradie podľa počtu získaných hlasov. Naopak, ak sa takýmto spôsobom neobsadia všetky voľné miesta na Ústavnom súde, v druhom kole sa pristúpi k voľbe kandidátov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov, z ktorých si už prezident bude vyberať.

Kým v súčasnosti predsedu a podpredsedov ÚS vyberá hlava štátu, podľa Madejovho pozmeňujúceho návrhu si týchto funkcionárov majú spomedzi seba zvoliť samotní ústavní sudcovia.

Madej skúšal takýto pozmeňujúci návrh presadiť aj na pôde ústavnoprávneho výboru, po kritike Mosta-Híd však o ňom nedal ani hlasovať. „Je to v priamom rozpore s tým, čo schválila vláda. Nepokladám to za veľmi seriózne. Mám to chápať tak, že idete proti vláde? Keď už Smer-SD tento návrh medializoval, už vtedy vznikla odborná diskusia, ktorá túto koncepciu odmietla. Tento návrh totiž dáva výlučné právo NR SR tvoriť najvyšší sudcovský orgán, čo je v rozpore s demokratickými princípmi. Na tomto procese sa musia podieľať viaceré zložky. Je to cez čiaru a nemôžem s tým súhlasiť,“ argumentoval Peter Kresák (Most-Híd).

Priamu voľbu ústavných sudcov dvojtretinovou väčšinou parlamentu nepodporil na výbore ani minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). „Hovorili sme o tom so Smerom-SD, ale keď chcete predložiť takýto pozmeňujúci návrh, mali by ste hľadať dohodu a tá v koalícii nie je. Hľadali sme kompromis, ktorý bol sčasti nájdený. Boli vypracované alternatívy a súčasný vládny návrh je jednou z nich,“ povedal na výbore.