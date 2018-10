Video: Žene vypadla z vrecka peňaženka. Našla si k nej cestu tým najzvláštnejším spôsobom

Len málokto sa po strate peňaženky odváži dúfať, že ju ešte niekedy uvidí. Táto žena z Vietnamu však mala najväčšie šťastie na zemeguli. O jej cennosti sa jej až do príchodu domov postaral cudzí pes!

Ako vidno na zázname z bezpečnostnej kamery, majiteľke motorky pri odchode z paneláka vypadla na zem peňaženka. Krátko na to sa v zábere objaví pes, ktorý si stratený predmet všimne, a leží pri ňom na zemi až do príchodu vlastníčky. Keď sa Vietnamka vráti domov, pes k nej pribehne aj s peňaženkou v papuli. Ten má cestu do neba už teraz vydláždenú!

Strážny pes postrážil aj to, čo nemusel