Pellegrini opísal dopravnú nehodu pred dnešným rokovaním

Ako uviedol, na dnešnú cestu „nezabudne“. Vysvetlil, že pri presune do Kežmarku im priamo na vozidlo skočil jeleň. „Zaregistroval som veľkú ranu, ktorá smerovala na predný čelný stĺpik vozidla. Vyrazili airbagy, praskli okná. Vodič zareagoval veľmi dobre, vozidlo zbrzdil. Nezišli sme z cesty. S nikým sme sa nezrazili. Následne som prestúpil do druhého sprievodného vodidla,“ priblížil.

Po príchode do Kežmarku premiér pokračoval v rokovaniach, ale priznal, že po skončení konferencie navštívi zdravotnícke zariadenie. „Neviem, či som si neublížil v oblasti krčnej chrbtice, ale nemyslím si, že to bude niečo vážne, skôr preventívna prehliadka. Bolo to veľmi nepríjemné, stalo sa to v priebehu sekundy,“ doplnil. Taktiež poďakoval vodičovi aj ochranke.

Podľa hovorkyne Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Aleny Krčovej záchranári na mieste ošetrili ľahko zraneného muža. „Jeho zdravotný stav si nevyžadoval prevoz do nemocničného zariadenia,“ povedala pre TASR.