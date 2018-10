Ako vyhrať v lotérii? Rumunský matematik, ktorý vyhral 14-krát, prezrádza, ako na to

Pravdepodobnosť, že sa vám podarí vyhrať v lotérii, je štyrikrát menšia ako to, že vás zasiahne blesk. Táto štatistika sa zjavne nevzťahuje na rumunského ekonóma Stefana Mandela, ktorý vyhral v lotérii dovedna 14-krát.

Prvé dve výhry si Mandel prebral v rodnom Rumunsku. Vo vtedy ešte komunistickej krajine sa týmto spôsobom snažil privyrobiť si nejaké drobné k jeho vtedajšiemu platu, ktorý v prepočte neprekračoval hranicu 80 eur za mesiac.

Neskôr sa mu s rodinou podarilo utiecť do Izraela, kde pobudol len krátko, a vydal sa do ďalekej Austrálie, kde podal výherný los ešte 12-krát.

Ako správne naložiť s výhrou

Veľa výhercov nedokáže odolať lákavej možnosti zadovážiť si všetko, po čom kedy túžili, no nemali na to peniaze. Pri preberaní obrovskej výhry je predsa ťažké nemyslieť na to, ako sa veziete v novom Porsche, no len málokto si uvedomuje, že tento životný štýl často končí za mrežami väzenskej cely.

Certifikovaný finančný poradca Robert Pagliarini pre Business Insider uviedol, že ak chcete rozumne naložiť s veľkým obnosom peňazí, mali by ste sa spoľahnúť na pomoc právnika, finančného poradcu a účtovníka.

„Takýto finančný tím vám pomôže dospieť k praktickým finančným rozhodnutiam a vypracovať si plán do budúcnosti. Môžu vám tiež pomôcť s ochranou pred médiami a prílevom finančných ponúk od ostatných.“

Keď už viete, ako rozumne naložiť so svojou výhrou, môžeme prejsť k samotnému postupu ako vyhrať v lotérii.

Ako vyhrať v lotérii

Mandel je v súčasnosti na dôchodku, a spoločne s rodinou žije pokojný život na vulkanickom ostrove Vanuatu na juhu Tichého oceána. Spôsob, akým sa mu v minulosti podarilo vyhrať v Austrálii, by dnes už nemohol uplatniť. Kľúčovým prvkom k výhre je preňho hromadný nákup niekoľkých žrebov naraz, čo je dnes v Austrálii nezákonné. Na Slovensku však môžete skúsiť šťastie aj dnes.

5 krokov k výhre