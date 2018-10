Od 1. apríla 2019 má byť daňový bonus na dieťa dvojnásobný

DNES - 12:09

Bratislava Správy » Ekonomické



Od 1. apríla budúceho roka by sa mal na Slovensku zaviesť dvojnásobný daňový bonus na dieťa do šiestich rokov. Navrhuje to koaličná strana Most-Híd v novele zákona o dani z príjmov, ktorú parlament v utorok posunul do druhého čítania.

Návrh predložila trojica poslancov Béla Bugár, Irén Sárközy a Tibor Bastrnák. Novela by mala pomôcť najmä mladým rodinám, pričom poslanci chcú vytvoriť vhodné podmienky na jej založenie. Mladá rodina s dieťaťom, resp. s deťmi do šiestich rokov má podľa Mosta-Híd zvýšené finančné výdavky, ktoré sa spájajú s nástupom do materskej školy a neskôr do prvého ročníka základných škôl. „Pretrvávajúcu demografickú krízu musíme riešiť podporou mladých rodín na zabezpečenie vzrastajúcej pôrodnosti, aby sa rodičia a budúci rodičia nemuseli obávať, či výchovu dieťaťa budú vedieť adekvátne finančne zabezpečiť. Týmto návrhom chceme rodičom uľahčiť už aj tak náročnú situáciu spojenú s výpadkom príjmov spôsobeným výchovou detí v predškolskom veku,“ zdôvodnili poslanci s tým, že aktuálne platná legislatíva dostatočne nezohľadňuje zvýšené potreby rodín s deťmi v predškolskom veku. Výška daňového bonusu od 1. januára 2019 bude 22,17 eura mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Výška ročného daňového bonusu má dosiahnuť sumu 266,04 eura na jedno dieťa, pričom sa neprihliada na to, či je dieťa v predškolskom veku alebo staršie. Hlavným účelom predloženého návrhu je zavedenie dvojnásobnej výšky sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa do 6. roku veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. „S účinnosťou od 1. apríla 2019 sa oproti súčasnosti zvýši výška daňového bonusu u daňovníka, ktorý vyživuje dieťa do 6. roku veku, o 22,17 eura mesačne na každé takto vyživované dieťa,“ navrhujú predkladatelia. Podľa Mosta-Híd je daňový bonus jednoduchým a transparentným nástrojom, prostredníctvom ktorého možno vylepšiť finančnú situáciu každej rodiny s aspoň jedným pracujúcim rodičom. Návrh počíta s nepriaznivým vplyvom na rozpočet verejnej správy, ale podľa strany bude mať zároveň pozitívne sociálne vplyvy. Zmeny by v roku 2020 predstavovali výpadok na dani z príjmov fyzických osôb vo výške 74,6 milióna eur a v roku 2021 na úrovni 80,2 milióna eur. Zdieľať tento článok na Facebooku