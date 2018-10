Ako veľmi škodí, ak vytiahneme USB bez bezpečného odstránenia zariadenia na počítači?

Každý z nás už mal niekedy tak naponáhlo, že neprichádzalo do úvahy čakať na bezpečné odstránenie USB kľúča kliknutím na ikonku, ktorá sa väčšine ľudí zobrazuje v pravom dolnom rohu obrazovky počítača.

Veda nás učí, že týmto nedbalým krokom riskujeme technické problémy, ale len máloktorý z nás sa s nimi skutočne stretne, a kľúč pri ďalšom použití vyzerá celkom v poriadku. V čom teda spočíva riziko?

Miera škodlivosti fyzického vyberania USB kľúča z USB portu bez predošlého odstránenia hardvéru záleží od vášho operačného systému a od toho, čo ste s USB kľúčom robili.

Ak na kľúč nič neukladáte

Ako pre magazín Quora uviedol Phillip Remaker, operačné systémy sú programované tak, aby sa k externým diskom (ako je aj USB kľúč) správali, akoby k nim boli pripojené navždy. Očakávajú, že súbory na nich budú prístupné vždy, vďaka čomu sa mení spôsob ich interakcie s pamäťovým médiom.

V prípade, že program na počítači len číta súbor z USB a vy ho počas tohto procesu fyzicky vytiahnete, riziko poškodenia súborov je len malé. Najhoršie, čo sa môže stať je to, že to popletie počítač. „Príznaky môžu byť nasledovné: stratené údaje, zničené súborové systémy, nefunkčné programy alebo nutný reštart počítača.“

Ak na kľúč ukladáte súbory

V prípade, že ste kľúč využili na to, aby ste naň vložili súbory alebo niektoré z nich zmenili, riskujete oveľa viac. Operačné systémy pracujú príliš efektívne na to, aby skončili so svojou aktuálnou činnosťou a zapísali údaje na USB kedykoľvek ich o to požiadate. Väčšina z nich je naprogramovaná tak, aby zapisovali údaje krátko predtým, ako kľúč vyberiete z portu.

„Tým, že predtým, ako ho vyberiete, disk najprv bezpečne odstránite, dáte počítaču príkaz na zapísanie súborov na disk. Ak však prenosný disk odoberiete bez toho, že by ste predtým varovali počítač, môžete tým ohroziť proces zapisovania.“

Je jedno, či ste súbor uložili na kľúč pred hodinou alebo viac – ak takýmto spôsobom odstránite USB z počítača, riskujete jeho úplnú stratu.

Moderné systémy poznajú riešenie

Moderné operačné systémy sa neustále zdokonaľujú v zjednodušovaní používania. Príkladom je aj Windows, kde môžete pomocou Správcu zariadení využiť možnosť rýchleho odstránenia, pomocou ktorej sa súbory budú zapisovať rýchlo, no neefektívne.

Ani pri takejto vymoženosti si nikdy nemôžete byť istí, či už počítač ukončil všetky procesy súvisiace s pripojeným USB kľúčom. Stráviť teda extra 30 sekúnd bezpečným odpojením zariadenia je to najmenej, čo môžete pre ochranu svojich súborov urobiť.