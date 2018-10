SaS chce znížiť cenu elektriny použitím zisku spoločnosti SEPS

Novelou liberáli reagujú na fakt, že napriek každoročnej ziskovosti štátnej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) je tarifa za systémové služby jedna z najvyšších v rámci EÚ. „Túto tarifu v koncovej cene elektriny uhrádzajú spotrebitelia a ostatní koncoví odberatelia elektriny, inými slovami sa podieľajú na ziskovosti predmetnej štátnej spoločnosti,“ uviedli predkladatelia.

Cieľom návrhu je teda legislatívna úprava použitia zisku z poskytovania systémových služieb zo strany SEPS, ktorej stopercentným vlastníkom akcií je Slovenská republika. V jej mene koná Ministerstvo financií SR. Táto spoločnosť má monopolné postavenie v rámci zabezpečenia prevádzkovej spoľahlivosti celej elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky.

Plénum v utorok začne v druhom čítaní debatu o ústavnej zmene, ktorá má vylepšiť kreovanie Ústavného súdu SR. Pôvodný vládny návrh predložený ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd) by sa mal ešte upraviť. Napríklad minimálny vek kandidátov na ústavných sudcov by mal zostať na súčasných 40 rokoch. Pôvodný návrh počítal so zvýšením na 45 rokov.

Smer-SD zatiaľ neuspel s avizovanou zmenou, aby kandidát, ktorý získa v pléne 90 hlasov, sa stal automaticky sudcom a prezident SR by do toho nezasahoval. Predložiť ju ešte môže v pléne. Zmeny pravidiel výberu ústavných sudcov prichádzajú preto, že vo februári sa končí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov.

Opozícia už avizovala štvoricu zmien, ktorými podmieňuje svoje kladné hlasovanie. Strany žiadajú, aby boli sudcovia zvolení na rôzne dlhé funkčné obdobia a Ústavný súd SR sa tak priebežne obmieňal. Chcú zvýšiť väčšinu potrebnú na zvolenie kandidáta na 90 hlasov, vek ústavných sudov limitovať hornou hranicou 70 rokov a žiadajú tiež zmenu tajnej voľby kandidátov na verejnú.