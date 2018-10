Video: Policajti udierali 14-ročné dievča do brucha. Ich vysvetlenie mnohým nestačilo

Debatu o policajnej brutalite a rasových predsudkoch znovu rozprúdilo video zo zatýkania 14-ročného dievčaťa políciou v Coral Springs na Floride. Incident sa odohral 18. októbra a zábery sa začali rýchlo šíriť na sociálnych sieťach. Mnohí komentujúci spochybňujú oprávnenosť konania polícia a tiež sa pýtajú, čo muselo dievča urobiť, aby policajti takto zareagovali.

Polícia v Coral Springs reagovala na incident vyhlásením:

Polícia tvrdí, že tínedžerka bol súčasťou skupiny, ktorá "obťažovala zákazníkov a spôsobovala rozruch". Tínedžeri podľa polície robili problémy ochranke v obchodnom dome a pravdepodobne sa násilne správali k ostatným tínedžerom a aj keď boli z obchodného domu vykázaní, údajne sa vrátili.

