SaS: Chceme, aby ľudia platili za elektrinu menej, minister Žiga je proti

Uviedli to na brífingu poslanci Národnej rady SR Jana Kiššová a Karol Galek. Cieľom opatrení SaS podľa Galeka je, aby priemerná domácnosť v SR ušetrila v cenách elektriny asi 80 eur.

„V súčasnosti cena elektriny na trhoch rastie, ale my v strane SaS chceme ochrániť všetky slovenské domácnosti a podnikateľov od prudkého nárastu cien za elektrinu. Preto predkladáme na aktuálnu schôdzu balíček troch konkrétnych opatrení, ktoré by vedeli nárast cien elektriny buď zmierniť, alebo dokonca vynulovať,“ uviedla Kiššová.

Prvým opatrením je podľa nej zisk v štátnej firme Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), ktorá má ročný zisk do 80 miliónov eur. „Navrhujeme, aby štátny SEPS mal povinnosť vykázaný zisk použiť na zníženie cien elektriny,“ priblížila.

Druhým opatrením je podľa Galeka povinnosť zverejnenia štruktúry regulovaných cien vodárenských spoločností, distribučných a teplárenských spoločností, u ktorých nemajú a nebudú mať občania a firmy možnosť výberu.

Tretím opatrením SaS je podľa neho zrušenie nariadenia o ťažbe uhlia v tzv. všeobecnom hospodárskom záujme. „Toto je nielen ekonomickým, ale aj ekologickým nezmyslom. Sama vláda tvrdí, že ide o sociálne dotácie,“ dodal.

„Minister Žiga nám však odkázal, že jeho naše návrhy nezaujímajú a iba ho otravujeme a pripravujeme o čas. My by sme mu však chceli odkázať, že tu nejde vôbec o nás, ale o všetky domácnosti a podniky, ktoré by mohli za elektrinu platiť menej. V ich záujme budeme aj naďalej presadzovať vylúčenie politických zásahov do cien energií a predkladať také návrhy, aby priemerná domácnosť ročne ušetrila aspoň 80 eur a sama sa mohla rozhodnúť, ako takto ušetrené peniaze použije,“ doplnil Galek.