Mononukleóza: 7 najčastejších príznakov a ako ju odlíšiť od bežnej únavy

Mononukleóza je nákazlivé vírusové ochorenie zapríčinené vírusom Epsteina-Barrovej (EBV) alebo hepatitídou A, B alebo C alebo HIV. Ochorenie zvyčajne prepukne vo veku dospievania, no kvôli nákazlivosti sa môže preniesť aj na dospelého. Mononukleóza má prezývku „bozkávacie ochorenie“, pretože sa najčastejšie prenáša telesnými tekutinami, takže stačí jediný bozk alebo dúšok z fľaše nakazeného, aby ste boli v ohrození.

Príznaky mononukleózy sa začínajú prejavovať väčšinou až 4-6 týždňov po nakazení. Prvým a najčastejším z nich je pocit únavy. Aby ste vedeli určiť, či ide o mononukleózu alebo bežnú únavu, musíte sa zamerať aj na ďalšie sprievodné javy tohto ochorenia.

1. Vyčerpanie

Pri mononukleóze je imunitný systém natoľko zaneprázdnený bojom proti vírusu, že mu neostáva žiadna energia na vykonávanie aj tých najjednoduchších každodenných aktivít, a tak sa cítime vyčerpane a unavene.

Únava je jedným z nástupných príznakov mononukleózy, no je tiež posledná, ktorej sa pri liečení zbavíme. Väčšina ľudí sa z mononukleózy vylieči v priebehu mesiaca, no vyčerpanie ustupuje až týždne alebo mesiace potom.

2. Opuchnuté a bolestivé uzliny

Lymfatické uzliny slúžia ako brána organizmu, ktorá ho chráni pred vstupom zápalov a iných ochorení. Pri mononukleóze uzliny natoľko opuchnú, že možno voľným okom pozorovať, ako vystupujú z krku a podpažia. Uzliny sú tiež citlivé na dotyk.

Na rozdiel od iných ochorení pri mononukleóze opúcha aj uzlina v zadnej časti krku. Môžeme ju nahmatať pri spodnej časti lebky.

3. Vyrážka na hrudi alebo v ústach

Mononukleóza môže vyvolať vyrážku na pokožke v oblasti hrudníka alebo v ústach. Lekári na základe tohto príznaku niekedy mononukleózu chybne diagnostikujú ako bakteriálnu infekciu, a predpíšu pacientovi antibiotiká. V takom prípade sa vyrážka ešte zhorší, a pre lekára ide o nespochybniteľný indikátor mononukleózy.

4. Neutíchajúca bolesť tela a hlavy

Niekoľkodňové bolesti hlavy a tela sú pre mononukleózu typické. Spôsobuje ich vírus EBV, ktorý nepriaznivo pôsobí na obranyschopnosť mozgu a nervovej sústavy.

5. Mierne zvýšená teplota

Pri mononukleóze sa väčšinou len mierne zvyšuje telesná teplota. Môžeme tak namerať od 37 po 38 stupňov Celzia. Telo sa aj takýmto spôsobom snaží brániť postupujúcej infekcii. Pri horúčke je človek v štádiu, keď je pre okolie mimoriadne nákazlivý, a tak sa odporúča prikrývať si ústa pri kašli a kýchaní.

6. Napuchnuté a bolestivé brucho

Opuchnutá a zapálená slezina a pečeň pri mononukleóze tiež nie je nič výnimočné. Kvôli mononukleóze telo produkuje množstvo bielych krviniek, a keďže slezina slúži na ich filtrovanie, počas boja s ochorením sa môže vysiliť.

Počas ochorenia by ste sa mali vyhýbať kontaktným športom a fyzickej námahe. Zásah do brucha by totiž mohol spôsobiť prasknutie citlivej sleziny alebo pečene. Ak sa vám aj po niekoľkých týždňoch po vyliečení zdá, že máte stále napuchnuté brucho, nepanikárte. Oba zasiahnuté orgány sa z ochorenia spamätávajú dlhšie ako zvyšok organizmu. Doprajte im viac času na celkové vyliečenie.

7. Bolestivé hrdlo

Jedným z menej bežných príznakov mononukleózy je aj opuchnuté a bolestivé hrdlo a krčné mandle. Tento príznak sa obzvlášť dostavuje u ľudí, ktorých mononukleóza postihne vo vyššom veku.