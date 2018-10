Washington Post obvinil Rijád, že zatajuje skutočné okolnosti smrti Chášukdžího

Kráľovstvo obvinil zo lži a zakrývania zločinu.

„Vláda Saudskej Arábie hanebne a opakovane vyslovovala jednu lož za druhou počas takmer troch týždňov od zmiznutia Džamála Chášukdžího na jej konzuláte v Istanbule,“ uviedol vo vyhlásení vydavateľ a riaditeľ denníka Fred Ryan.

„Nepredložili žiaden dôkaz a v rozpore so všetkými informáciami, ktoré sú k dispozícii, teraz očakávajú, že svet bude veriť, že Džamál zomrel pri bitke po rozhovore. To nie je vysvetlenie, to je zatajovanie,“ dodal s tým, že americký prezident Donald Trump, Kongres i lídri civilizovaného sveta by mali žiadať preukázateľné dôkazy.

Rijád po predošlom popieraní v sobotu po prvý raz priznal, že Chášukdží zomrel na jej konzuláte v Istanbule, ktorý navštívil 2. októbra. Podľa saudskoarabskej prokuratúry mal byť zabitý počas hádky v priestoroch zastupiteľstva, pričom pre podozrenie z podielu na tomto čine bolo zadržaných 18 občanov Saudskej Arábie.

Chášukdží patril medzi popredných kritikov vplyvného saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána. Nezvestný bol od 2. októbra, keď vstúpil do budovy konzulátu v Istanbule, aby si vyzdvihol doklady potrebné pre sobáš s tureckou snúbenicou. Z konzulátu ho však už nevideli vychádzať a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu.