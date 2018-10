Zámok v Kunerade zasiahol nadránom rozsiahly požiar

Ako informoval riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline Jaroslav Kapusniak, požiar nahlásili krátko pred piatou hodinou ráno. Na likvidáciu požiaru nasadili tri profesionálne jednotky a tri dobrovoľné hasičské zbory. „Požiar strechy sa nám aj pomocou výškovej techniky podarilo lokalizovať až po 3,5 hodine, následne hasiči začali rozoberať strešnú konštrukciu a likvidovať lokálne ohniská,“ povedal krajský riaditeľ.

Podľa veliteľa zásahu Andreja Fergela je požiarovisko nebezpečné, zrútili sa stropy. „Postupne prehľadávame priestory prízemia a poschodia a uhášajú sa ohniská požiaru. Celá budova je nestabilná, má narušenú statiku. Príčina vzniku je zatiaľ neznáma,“ doplnil Fergel.

Strecha secesného zámku z roku 1916 horela už v marci roku 2010. Podľa starostky obce Kunerad Moniky Kaveckej žalostný stav po požiari pred ôsmimi rokmi je dnes ešte horší. „Pozerá sa na to veľmi ťažko. Problematiku zámku riešime roky, obyvatelia poukazujú na to, že národná kultúrna pamiatka je v takomto stave a nikto to nerieši,“ skonštatovala starostka.

Zámok Kunerad leží asi dva kilometre za obcou, počas Slovenského národného povstania v ňom sídlil štáb partizánskej brigády, neskôr ho nemecké vojská podpálili. Zrekonštruovali ho po vojne, slúžil aj na liečebné účely, momentálne je v súkromných rukách.