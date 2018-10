Video: Bitka kvôli parkovaciemu miestu: Chlap surovo zmlátil bezbrannú ženu!

Parkovacie miesta nie sú problémom len na Slovensku, ale aj za Veľkou mlákou. Pred obchodným domom sa strhla krutá bitka po tom, ako žena s matkou zabrali miesto urazenému mužovi.

Zo záberov priemyselnej kamery nie je jasné, či bitke predchádzal aj slovný konflikt, no aj tak môžeme zreteľne pozorovať, že drobná žena udrela ako prvá. Obrovský muž jej to však nedaroval, a najprv jej poľahky tresol hlavu do karosérie vedľa stojaceho auta. Potom ju ešte niekoľkokrát surovo udrel.

Polícii sa podarilo identifikovať bitkára na základe poznávacej značky jeho auta. Vyšetrovanie vo veci stále prebieha.

Rozruch kvôli parkovaciemu miestu